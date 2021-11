Dubium è un 'Among Us realistico' che si mostra in un primo trailer molto interessante

Dubium è un gioco di deduzione sociale in 3D ambientato in un ambiente fantascientifico. Giocabile fino a cinque persone, i giocatori sono divisi tra Frontier e Traitor e devono fuggire a tutti i costi da una stazione spaziale abbandonata. Mentre i Frontier devono cooperare per riparare i pannelli solari necessari per far funzionare il Rescue Pod, il Traitor deve nascondere la sua identità mentre sabota i loro sforzi.

Dubium promette una personalizzazione del personaggio: ogni giocatore potrà aumentare i propri gadget tramite sfide da raggiungere. È attraverso la diversità dei gadget che il team di sviluppo Mumo garantisce un modo di giocare su misura.

Il gioco è pensato per essere social, pertanto incorpora due caratteristiche che vanno in questa direzione. La prima è un'estensione di Twitch, che consente agli spettatori di interagire con lo streamer per suggerire azioni o aiutarlo a prendere decisioni. La seconda è una funzionalità in-game: i giocatori possono comunicare tramite frasi ed espressioni predefinite che saranno comprese da tutti i giocatori, anche se non parlano la stessa lingua. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Mumo Studio ha rivelato che una campagna Kickstarter per Dubium verrà lanciata verso la fine di questo mese per coloro che desiderano supportare lo sviluppo del progetto, e ci sarà anche una beta test chiusa a cui i giocatori potranno iscriversi sul sito ufficiale del gioco. Dubium arriverà in accesso anticipato su Steam nel 2022.

Fonte: GamesRadar