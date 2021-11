GTA: The Trilogy - The Definitive Edition un remaster imperdibile? Video confronti e tutte le novità spiegate

Oggi è il giorno di Grand Theft Auto: The Trilogy di Rockstar, la collection che raggruppa GTA 3, Vice City e San Andreas. In occasione del lancio, lo studio ha condiviso tre nuovi video gameplay e una manciata di nuovi dettagli.

Elaborando informazioni condivise in precedenza, Rockstar ha ora fornito qualche dettaglio in più sui miglioramenti e sulle caratteristiche incluse in Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Tutti e tre i giochi, ad esempio, presenteranno un layout del controller ispirato a GTA V, insieme a ruote di selezione delle armi e delle stazioni radio aggiornate, oltre a una mini-mappa migliorata che consentirà ai giocatori di impostare i waypoint verso le destinazioni. Rockstar promette anche migliori sparatorie e controlli per la mira - che includeranno controlli drive-by migliorati per San Andreas - oltre alla possibilità di riavviare le missioni fallite, obiettivi e trofei aggiornati, nuovi risultati per i membri del Social Club Rockstar e una gamma di nuove lingue supportate.

Inoltre, Rockstar promette grafica e fedeltà migliorate su tutte le piattaforme. I miglioramenti ai dettagli ambientali e all'illuminazione, ad esempio, porteranno migliori effetti dell'acqua e del tempo - tra cui pioggia e nebbia - transizioni temporali più distintive durante il giorno, ombre e riflessi migliorati, dettagli migliorati di alberi e fogliame, nuovi elementi tridimensionali per gli edifici, draw distance aumentate e texture a risoluzione più elevata, visibili su qualsiasi cosa, dai personaggi ai veicoli e alle strade.

Potete vedere alcune di queste aggiunte nei tre nuovi video comparativi di Rockstar.

Per quanto riguarda i miglioramenti specifici per piattaforma, PlayStation 5 e Xbox Series X supporteranno la risoluzione 4K fino a 60 fps, il PC riceverà il supporto per Nvidia DLSS e i giocatori Switch potranno sfruttare controlli touch screen per lo zoom della fotocamera, le panoramiche e selezione del menu e non solo.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Switch.