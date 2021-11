GTA The Trilogy - The Definitive Edition includerà quasi tutte le canzoni dei giochi originali! Ecco la lista

Il giorno del lancio di GTA The Trilogy The Definitive Edition è alle porte. La possibilità di rivivere versioni rimasterizzate di alcuni dei giochi più iconici dei primi anni 2000 ha già dato il via a diversi video che ci mostrano ad esempio come sono cambiati graficamente i giochi nel corso di questo tempo.

Uno degli attributi che definiscono i giochi, in particolare Vice City e San Andreas, era la musica. A tal proposito Rockstar ha rivelato alcune notizie incredibilmente buone su questo fronte dato che tutte quelle canzoni sono tornate per le versioni rimasterizzate.

"La musica iconica di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition corrispondono alla versione più recente delle versioni originali (dal 2014)", ha rivelato Rockstar. Lo studio anche che anche il suono dei giochi è stato rimasterizzato, ciò significa che non solo le colonne sonore originali sono rimaste in gran parte intatte, ma saranno anche più nitide. Ci sono più di 200 canzoni su 29 diverse stazioni radio in tutti e tre i giochi.

Tuttavia, non tutte le canzoni delle versioni originali dei giochi saranno disponibili nelle versioni rimasterizzate. Billie Jean di Michael Jackson ad esempio non sarà presente e lo stesso vale per Killing In The Name dei Rage Against The Machine e una manciata di altre canzoni. Qui potete dare uno sguardo all'elenco completo.

Fonte: GameRant