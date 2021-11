GTA The Trilogy - The Definitive Edition è ora disponibile!

Rockstar attraverso un comunicato stampa annuncia che Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è ora disponibile in formato digitale per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Può essere acquistato su PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop e sul Rockstar Games Launcher.

Per celebrare il ventesimo anniversario del lancio di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition comprende i titoli che hanno definito un genere: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, e Grand Theft Auto: San Andreas. Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition apporta a questi giochi diversi miglioramenti, come comandi moderni ispirati a GTA V, miglioramenti grafici e ambientali che includono texture perfezionate, illuminazione e tempo atmosferico rinnovati e altro ancora. Quest'edizione porta le località iconiche di Liberty City, Vice City, e San Andreas sulle piattaforme più recenti, celebrando l'eredità dei titoli originali e portandoli a una nuova generazione di appassionati.

Grand Theft Auto III

Tutto ha inizio a Liberty City. Uscito il 22 ottobre 2001, Grand Theft Auto III è stato il vero e proprio capostipite dell'approccio all'ideazione di mondi dettagliati in tre dimensioni, in grado di offrire una libertà senza precedenti e una meccanica di gioco non lineare, combinata con una narrazione ricca e cinematografica, oltre alle iconiche stazioni radio, ognuna con una playlist curatissima e un DJ.

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: Vice City ha ridefinito questo approccio, portandolo a nuovi livelli e regalando alla saga un'immersività mai vista prima, ricca di dettagli e di satira. Porta il giocatore negli anni '80 e nello scenario tropicale e immerso nel neon di una città ricca di eccessi, attraverso la storia di Tommy Vercetti e della sua ricerca di vendetta.

Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas ha elevato questi concetti ancora più in là, con l'introduzione di tre diverse città, tra cui la Los Santos originale, oltre a numerose altre caratteristiche. Carl 'CJ' Johnson combatte per le strade e contro dei poliziotti corrotti per salvare la sua famiglia, in un affezionato omaggio agli anni '90.

A partire da oggi, i giocatori in possesso dell'Xbox Game Pass avranno accesso anche a Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition, mentre Grand Theft Auto III - The Definitive Edition sbarcherà su PlayStation Now a partire dal 7 dicembre.