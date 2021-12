GTA The Trilogy - The Definitive Edition il disastro continua, rinviate le versioni fisiche

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition non ha pace. Nonostante il lancio di un recente aggiornamento del titolo che corregge tonnellate di bug che hanno rovinato la riedizione non poi così definitiva, le notizie non sono tutte rosee.

L'ultima battuta d'arresto è un rinvio per le versioni fisiche della trilogia, con le versioni Xbox e PlayStation rinviate di 10 giorni al 17 dicembre e la versione per Nintendo Switch in arrivo "all'inizio del 2022", secondo l'account Twitter di Rockstar Games.

Lanciato digitalmente a novembre, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è stato pubblicato in uno stato disastroso che ha portato a una valanga di critiche a causa di numerosi bug e problemi di prestazioni.

The release dates for the physical versions of Grand Theft Auto: The Trilogy ? The Definitive Edition have changed.



Xbox Series X / Xbox One and PS4 will now release on December 17. The Nintendo Switch version is coming in early 2022.



Check your local retailer for availability. pic.twitter.com/6avP8yp6la — Rockstar Games (@RockstarGames) November 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Da allora Rockstar Games si è scusata per il lancio, affermando che pubblicherà aggiornamenti fino a quando i giochi "non raggiungeranno il livello di qualità che meritano". La buona notizia è che il processo di "aggiustamento" sembra essere iniziato.

Fonte: Polygon.