GTA The Trilogy The Definitive Edition in tre nuovi video gameplay che mostrano i primi minuti di gioco

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è disponibile da oggi e il prossimo anno anche sui telefoni cellulari. Sebbene Rockstar non abbia mostrato ufficialmente molto materiale di questi tre giochi rimasterizzati, è ora possibile trovare numerosi video gameplay dei tre giochi della collezione: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas.

A tal proposito, anche il canale YouTube di IGN ha pubblicato tre video della durata di alcuni minuti che si focalizzano tutti sulla parte iniziale dei giochi. La descrizione dei giochi parla di un aggiornamento next-gen con miglioramenti a tutti i livelli, "come nuova abbagliante illuminazione, ritocchi ambientali, texture ad alta risoluzione, maggiori distanza visiva, controlli e mira in stile Grand Theft Auto V, e molte altre cose che daranno vita a livelli di dettaglio senza precedenti".

Oltre ai miglioramenti nelle texture e ad altre modifiche visive, una delle caratteristiche più importanti è che la trilogia funziona a risoluzione 4K e fino a 60 fps su PS5 e Xbox Series X/S: la modalità qualità dà priorità alla risoluzione 4K a 30 fps e la modalità prestazioni riduce la nitidezza dell'immagine e/o la qualità degli effetti per fornire 60 fps. Su PC, ha anche la compatibilità con il DLSS di Nvidia. Senza indugi vi lasciamo alla visione di questi tre video.

Vi ricordiamo che GTA The Trilogy The Definitive Edition è disponibile oggi su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.