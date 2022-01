GTA: The Trilogy - The Definitive Edition è già uscito dalla top 40 del Regno Unito

Il tanto criticato Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition di Rockstar è uscito dalla top 40 del Regno Unito, appena due settimane dopo la sua uscita fisica.

Le versioni PlayStation e Xbox della raccolta sono state lanciate fisicamente poco prima di Natale, dopo l'uscita digitale dei remaster a novembre (l'edizione Nintendo Switch in scatola è prevista più avanti).

Tuttavia, gli ultimi dati GfK rivelano che la trilogia - che ha avuto un lancio travagliato con recensioni molto negative - è già uscito completamente dalla top 40. La settimana dopo la sua uscita, le vendite erano scese del 70% alla posizione numero 23, ma ora è uscito dall'intera classifica.

Anche considerando la sua scarsa ricezione, la performance (fisica) di GTA è sorprendente sia considerando l'incredibile popolarità della serie - GTA V appare ancora regolarmente nelle classifiche di vendita, quasi un decennio dopo la sua uscita - sia considerando il successo di altri remaster come quelli basati su Crash Bandicoot e Tony Hawk.

The Definitive Edition è stato uno dei giochi con le peggiori recensioni del 2021, secondo Metacritic.

L'attesissima raccolta di remaster è stata lanciata a novembre con un numero significativo di problemi tecnici. Successivamente Rockstar si è scusata con i fan per lo stato del gioco e ha promesso una serie di aggiornamenti per migliorare i titoli.

"La serie Grand Theft Auto - e i giochi che compongono questa iconica trilogia - sono speciali per noi come sappiamo che lo sono per i fan di tutto il mondo", ha affermato lo studio. "Le versioni aggiornate di questi giochi classici non sono state lanciate in uno stato che soddisfa i nostri standard di qualità o gli standard che i nostri fan si aspettano".

Rockstar ha aggiunto: "abbiamo in corso piani per affrontare i problemi tecnici e migliorare ogni gioco in futuro. Con ogni aggiornamento pianificato, i giochi raggiungeranno il livello di qualità che meritano".

A seguito della scarsa accoglienza, Rockstar ha rinviato di alcune settimane la finestra di lancio originale per le versioni fisiche della raccolta, probabilmente per includere versioni corrette dei contenuti.

