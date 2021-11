GTA: The Trilogy - The Definitive Edition spunta anche il minigioco sexy 'Hot Coffee'

Purtroppo è diventato rapidamente scontato trovare qualcosa che non va nella GTA: The Trilogy - The Definitive Edition. Dopo i recenti terremoti causati dal lancio a dir poco sottotono, a cui sono seguite le rassicurazioni degli sviluppatori sull'arrivo di aggiornamenti volti soprattutto a riportare il gioco sul launcher di Rockstar, sono emerse altre problematiche legate ad elementi trovati nel codice di gioco.

Rockstar ha infatti confermato di aver temporaneamente rimosso il gioco dal marketplace per sbarazzarsi di contenuti "inclusi involontariamente". Ciò include le canzoni, un tempo reputate direttamente rimosse dai giochi, con licenza scaduta, che sono in realtà presenti nei giochi, ma sono semplicemente bloccate in modo da non essere riproducibili. Ma non sono il solo segreto svelato dai dataminer: sono state trovate anche vere e proprie note degli sviluppatori orignali di Rockstar North.

Censura efficace

Tra questi segreti, anche file relativi al minigioco "Hot Coffee", che originalmente era stato occultato dagli sviluppatori, salvo poi essere riportato alla luce con una piccola mod. L'effetto della presenza di questo minigioco costò a Take-Two 20 milioni di dollari in spese legali. Appare chiaro che i suddetti ccontenuti "inclusi involontariamente" siano proprio questi. "Il Rockstar Game Launcher è di nuovo online, ma GTA: The Trilogy - The Definitive Edition si può ancora comprare o giocare, poiché stiamo rimuovendo file inclusi involontariamente in questa versione"

The Rockstar Games Launcher is now online, but GTA: The Trilogy ? The Definitive Edition is unavailable to play or purchase as we remove files unintentionally included in these versions. We're sorry for the disruption and hope to have correct ones up soon. https://t.co/NiMNXUKCVh — Rockstar Support (@RockstarSupport) November 13, 2021

Fonte: VGC