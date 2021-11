GTA: The Trilogy - The Definitive Edition riceve finalmente il suo primo aggiornamento

Come promesso dal comunicato pubblicato da Rockstar un paio di giorni fa, è arrivato il primo aggiornamento per migliorare lo stato generale della GTA Trilogy - Definitive Edition. Nella pagina del sito è visionabile il changelog completo, che risolve prevalentemente problemi di compenetrazione, di animazione dei modelli durante le cutscene e il terribile effetto visivo della pioggia, insieme a vari altri bugfix.

Al momento l'update 1.02 è disponibile per quasi tutte le piattaforme: mancano all'appello le versioni Switch e PC, che dovrebbero arrivare prossimamente, prima del prossimo update maggiore. Anche se alcuni problemi sono risolti, però, ce ne sono altri che restano ben visibili - anzi, "invisibili", in questo caso: un giocatore su Twitter ha notato che c'è ancora molto da risolvere, sembra che il modello del ponte non sia comunque visibile.

Nice bug fix Rockstar pic.twitter.com/D6k8xagjv1 — UrbanSPACKFlip (@UrbanBackflip) November 20, 2021

Si torna ad attendere, dunque, altri numerosi fix. Dopotutto, lo stato del gioco ne evidenzia il bisogno oltremodo essenziale, anche dopo l'update 1.02.

Fonte: IGN