Half-Life 2 in Unreal Engine 5 è il progetto creato dai fan che si mostra in un video

Un gruppo di artisti e sviluppatori sta lavorando ad un remake di Half-Life 2 in Unreal Engine 5 che viene chiamato "Project Freeman". Questo remake mira a presentare mappe e personaggi completamente rielaborati, animazioni in motion capture oltre ad espressioni facciali ed effetti visivi nuovi.

Il team attualmente ha lanciato una campagna Patreon per finanziare questo progetto. L'obiettivo del gruppo è quello di lanciare il gioco non solo su PC, ma anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Attualmente non sappiamo qual è la finestra di lancio di questo progetto (anche perché i lavori sono iniziati da poco) e nemmeno se sarà eventualmente a pagamento.

Per adesso c'è semplicemente un video che mostra pochi secondi del gioco in Unreal Engine 5. Il teaser in sostanza dà un assaggio di come questo progetto dovrebbe essere: da quello che si può vedere il team ha ricreato alcune delle mappe di City17 popolando l'ambiente con alcuni NPC. Senza indugi qui sotto potete dare uno sguardo al trailer.

Se volete supportare in qualche modo il team allora potete visitare la pagina Patreon cliccando qui.