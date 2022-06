Half-Life 2 sbarca su Switch grazie a Portal!

Appena un giorno dopo l'uscita della Portal Companion Collection su Nintendo Switch, i modder hanno già scoperto come giocare ad Half-Life 2 sulla console. Il primo di questi video sembra provenire dall'utente Twitter OatmealDome, che martedì ha postato una clip di una parte di Half-Life 2 in esecuzione sulla console.

Secondo OatmealDome, il gioco viene eseguito sulla versione di Portal 1 per Switch. Pur essendo giocabile, il gioco è tutt'altro che perfetto. Funziona solo per alcuni livelli, si blocca di tanto in tanto e molte sezioni non sono affatto completabili. Ma anche con questi problemi, è comunque un'impresa notevole portare il gioco su Switch.

OatmealDome sta ancora migliorando la sua mod, ed è del tutto possibile che Valve un giorno porti una versione ufficiale di Half-Life 2 su Switch. Tuttavia, al momento, la scelta migliore per una versione portatile di Half-Life 2 è ancora quella per Steam Deck.

Fonte: Polygon.