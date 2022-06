Half-Life 2 VR: Valve approva la mod che arriverà su Steam entro la fine dell'anno

Half-Life 2 è uscito nel 2004 ed è un sequel tanto amato dai giocatori e dalla stampa sepcializzata. Dall'uscita di Half-Life 2, non abbiamo visto un altro sequel nella serie FPS. Valve ha pubblicato un prequel chiamato Half-Life: Alyx per VR, ma questo è tutto. Ora, potremmo finalmente ottenere una nuova funzionalità per Half-Life 2 quasi 18 anni dopo la sua uscita.

Valve ha ufficialmente approvato una nuova mod VR creata dai fan per Half-Life 2 e arriverà nel gioco nel corso del 2022. È in sviluppo dal 2017 ed è il lavoro di un team di esperti di mod VR. La mod ha subito molti rinvii dal 2017, ma ora il lancio si sta finalmente avvicinando.

Attualmente la mod VR è nella fase di beta test, con alcune persone che sono state selezionate per provarla in anteprima. In questo modo i giocatori possono condividere feedback con i modder e migliorare la mod di conseguenza. Qui di seguito potete dare uno sguardo ad video della mod in azione.

Entro la fine dell'anno quindi la mod VR entrerà in accesso anticipato: maggiori informazioni sullo stato dei lavoro possono essere trovati sul sito web ufficiale.

Fonte: Mixed-News