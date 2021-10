David Jaffe vs Metroid Dread! 'Il design fa schifo' per il papà di God of War

Dopo aver lottato per risolvere uno dei primi enigmi di Metroid Dread, il papà di God of War e Twisted Metal, David Jaffe, ha continuato a lanciarsi in un epico sfogo su più fronti in cui si è riferito a Metroid Dread come a una "vacca sacra" con una "merda di design" e ha criticato gli sviluppatori moderni per aver cercato di rendere i giochi troppo difficili.

Durante un recente video, Jaffe ha incontrato un ostacolo all'inizio del gioco che non riusciva a capire. Poco dopo, qualcuno nella chat sembra avergli detto che aveva bisogno di sparare al soffitto per accedere all'area sopra. Jaffe ha fatto proprio questo, procedendo frustrato e contrariato nel gameplay.

Tuttavia, poco dopo, Jaffe ha deciso di caricare un video prendendo in esame la sua stessa live suggerendo che il problema non era che non poteva risolvere il puzzle ma che il puzzle stesso, e più di Metroid Dread, ha dei problemi nel design. Non solo, ma Jaffe ha criticato gli sviluppatori affermando di rendere i giochi difficili per proprio gusto.

Come vi avevamo riportato ieri, Jaffe si è scagliato contro altri due giochi: Kena Bridge of Spirits e Returnal, etichettati come troppo difficili.

Fonte: Dualshockers