'Metroid Dread non è la fine di Samus'

Metroid Dread è un gioco che la gente ha aspettato per quasi due decenni. Tra le tante cose che lo rendono un'uscita così importante per la serie, tuttavia, quella che spicca di più è il fatto che funge da conclusione per l'arco di 5 giochi della saga di Metroid 2D, iniziata con il Metroid originale nel lontano 1986.

Anche se il titolo conclude questa storia, la fine della serie sembra ancora lontana. In una recente intervista con CNET, il produttore della serie Yoshio Sakamoto ha affermato che finché ci sarà Samus Aran, il gioco Metroid continuerà a essere realizzato, aggiungendo che sebbene Metroid Dread finisca la serie dei 5 giochi 2D, non è la fine per tutti i titoli Metroid 2D.

"Finché esisterà il personaggio Samus, penso che la sua avventura continuerà", ha detto Sakamoto. "Sento che Samus dovrebbe continuare la sua avventura, ed è qualcosa in cui dovremmo davvero impegnarci al massimo. Metroid Dread conclude l'arco di cinque giochi che va avanti da 35 anni. Tuttavia, sento che non è il fine ultimo. Dovrebbe esserci qualcosa che sia in grado di continuare il franchise e l'universo. Quindi sì, finché il personaggio di Samus è amato, mi piacerebbe fare quello che devo fare".

Dopo Metroid Dread, i fan non vedono l'ora di mettere le mani su Metroid Prime 4, che è ancora in lavorazione. Le indiscrezioni hanno affermato che è in sviluppo anche un remaster dell'originale Metroid Prime.

Fonte: Gamingbolt.