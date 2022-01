Metroid Dread in offerta su Amazon con un ottimo sconto

Ottime notizie per tutti i fan di Metroid che ancora non hanno provato l'apprezzato Metroid Dread.

L'esclusiva Switch, molto apprezzata da critica e pubblico, è disponibile tra le offerte di Amazon. Nello specifico, Metroid Dread è disponibile sulle pagine del rivenditore con il 25% di sconto.

Questo significa che potete acquistare il gioco per 44,80 Euro, anziché 69,99 Euro.

"Su un remoto pianeta alieno ti attende una minaccia meccanica che spingerà al limite persino la più grande cacciatrice di taglie della galassia. Unisciti a Samus Aran nella sua avventura in 2D più letale di sempre in Metroid Dread per Nintendo Switch", si legge nella descrizione ufficiale.

"Per completare la sua missione, Samus dovrà attraversare le viscere del pianeta. Lungo la strada incontrerà ambienti unici, pericoli sempre in agguato e misteriosi segreti. Usa abilità nuove e classiche per superare questi labirinti, consulta la mappa per orientarti e affidati a un letale arsenale di armi per eliminare i nemici che si frappongono fra te e il tuo obiettivo".

Fonte: Amazon.