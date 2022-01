Monster Hunter Rise per PC è un concentrato di nuove feature nell'ultimo trailer

La prossima settimana arriverà il momento in cui i giocatori PC potranno finalmente andare a caccia con Monster Hunter Rise, il capitolo della saga che è in vendita da quasi un anno su Nintendo Switch e sarà ora disponibile tramite Steam con una nuova versione che porta con sé alcuni miglioramenti grafici.

Il trailer di lancio che Capcom ha pubblicato, vanta principalmente dei diversi filtri visivi attivabili. Quindi possiamo trasformare l'immagine in bianco e nero, seppia, con uno stile giapponese o anche darle un tocco cinematografico in modo che in certi momenti sembri un film. L'immagine può essere adattata per essere visualizzata perfettamente su uno schermo ultra-wide e raggiungerà una risoluzione 4K.

Non ci sarà alcun limite anche agli fps e in generale tutti gli aspetti visivi sono stati perfezionati grazie alle texture in alta definizione. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione del trailer.

Ricordiamo che Monster Hunter Rise arriverà il 12 gennaio e fino ad allora potrete provare una demo per farvi un'idea di come il gioco girerà sul vostro computer.

Fonte: Videogamer