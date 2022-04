Monster Hunter Rise Sunbreak mostrato in due nuovi video gameplay tra la Cittadella e il temibile Garangolm

Anche Monster Hunter: Rise fa parte dei successi indiscussi di Capcom, confermato anche dall'arrivo su PC. Ovviamente tutte le attenzioni sono ora rivolte all'espansione Sunbreak, in arrivo questa volta contemporaneamente su Nintendo Switch che su Steam.

Per alleviare l'attesa, Capcom ha pubblicato due video incentrati sulla Cittadella, una nuova area contraddistinta dalle rovine di un castello e zone innevate e una nuova vittima delle nostre future cacce: il Garangolm. Lo scontro non sembra a dir la verità particolarmente complesso almeno in video, fino a quando non utilizza colpi elementali in grado di ampliarne il range d'attacco.

Monster Hunter Rise Sunbreak sarà disponibile dal 30 giugno, subito dopo aver completato la missione Dea del Tuono. Vi ricordiamo inoltre che arriveranno anche due nuovi personaggi: Dame Luchika e Sir Jae, specializzati rispettivamente in combattimento a lungo raggio e corpo a corpo. Vi lasciamo con i due gameplay.

Fonte: Gematsu