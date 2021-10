Monster Hunter Rise brutte notizie da Capcom! Niente cross-play e cross-save tra PC e Switch

Monster Hunter Rise è stato lanciato su Nintendo Switch quest'anno e uscirà su PC a gennaio. Sfortunatamente, sembra che dovrete scegliere con quale versione rimanere perché cross-play e cross-saves non saranno supportati.

Lo stesso vale per la futura espansione di Rise, Sunbreak.

La notizia arriva direttamente dall'account Twitter di Monster Hunter: "abbiamo ascoltato le vostre richieste di cross-save/cross-play per [Monster Hunter Rise] e Sunbreak, ma sfortunatamente, dopo averle esaminate durante il processo di sviluppo, abbiamo scoperto che non siamo in grado di implementarle questa volta."

We?ve heard your requests for Cross-Save / Cross-Play for #MHRise & #Sunbreak, but unfortunately, after looking into it throughout the development process, we found we are unable to implement it this time. As always, we appreciate your continued feedback and support. — Monster Hunter (@monsterhunter) October 11, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non è stata fornita alcuna spiegazione dettagliata per la mancanza di queste funzionalità, ma Capcom ha invitato i fan a "continuare a dare feedback e supporto".

Il porting per PC di Rise è in arrivo il 12 gennaio, con una demo su Steam disponibile dal 13 ottobre. L'espansione Sunbreak non è prevista fino alla prossima estate, ma porterà nuove location, mostri di ritorno e altro ancora quando arriverà.

Fonte: Gamepur.