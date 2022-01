Rainbow Six Siege cambia per la terza volta il creative director

Mentre Rainbow Six Siege si avvicina al suo settimo anno, Ubisoft ha annunciato che è stato nominato un nuovo direttore creativo.

Come rivelato sul sito Web di Ubisoft, l'attuale direttore creativo del gioco, Leroy Athanassoff, lascerà il suo ruolo per lavorare su altri progetti realizzati da Ubisoft. Il direttore artistico di Siege, Alexander Karpazis, si farà avanti per ricoprire il ruolo di creative director. E' la terza volta che Rainbow Six Siege cambia il creative director.

Alla luce della sua partenza, Athanassoff ha parlato brevemente della sua decisione di lasciare l'incarico. "Volevo farvi sapere che, per motivi personali, lascerò il mio ruolo di Direttore Creativo in Siege per perseguire altre opportunità in Ubisoft", ha dichiarato Athanassoff in una nota.

"Questa non è una decisione che prendo alla leggera - amo questo gioco e questa community, e sono orgoglioso di tutto ciò che il nostro team ha realizzato insieme negli ultimi due anni - ma sono fiducioso che sia la decisione giusta e il team mi ha dato il suo pieno supporto. Non preoccupatevi, non andrò troppo lontano e ho la sensazione che il mio viaggio con questo incredibile gioco sia tutt'altro che finito".

Mentre il tempo di Athanassoff nella posizione potrebbe volgere al termine, il direttore creativo ha parlato molto bene del suo sostituto, Karpasiz. "Avendo lavorato con lui per quattro anni, posso testimoniare non solo la sua abilità e talento, ma anche la sua passione per Siege. Ho visto in prima persona la dedizione che ha portato nella creazione di funzionalità divertenti e coinvolgenti che i fan adorano. Non ho dubbi che continuerà a costruire questo fantastico gioco e offrirà ancora più contenuti e innovazione ai giocatori di Siege".

Come parte dello stesso post, Karpasiz ha approfondito il suo viaggio con Siege. Il neo-direttore creativo ha trascorso gli ultimi quattro anni lavorando in Ubisoft su Siege, e ha continuato a ringraziare Athanassoff prima di parlare brevemente anche alla community.

"[Athanassoff's] mi ha insegnato che aspetto hanno la leadership, la creatività e la passione nella posizione di Direttore Creativo", afferma Karpazis. "Il duro lavoro di Leroy sarà visibile nelle stagioni future mentre io e il team ci prepariamo per uno degli anni più ambiziosi nella storia di Siege. Sono estremamente onorato dalla fiducia che il team ha in me e spero di guadagnare anche la fiducia della community".

Nonostante si stia avvicinando al suo settimo anno, lo sparatutto tattico online rimane molto popolare. Mentre il gioco ha visto una leggera diminuzione del numero di giocatori negli ultimi mesi (come mostrato nei dati pubblicati da SteamDB), Ubisoft ha continuato a supportare il titolo, producendo una serie di nuovi contenuti.

Fonte: IGN.