SEGA pronta a spendere $1 miliardo per il suo 'Super Gioco' e si parla anche di nuove acquisizioni

SEGA vuole spendere 1 miliardo di dollari per il suo progetto "Super Game", inclusa l'acquisizione di altre società di giochi. Secondo un report di VGC, SEGA ha precedentemente affermato di voler creare un "super gioco", che si dice sia una strategia a lungo termine per creare un "importante titolo globale" incentrato su "online", "community" e "utilizzo dell'IP". Si dice che il progetto sia un gioco che fa uso di tutta l'IP di Sega in una sorta di spazio multiplayer online.

SEGA ha fornito maggiori dettagli sull'iniziativa del super gioco nel rapporto annuale dell'azienda. La società madre SegaSammy ha affermato che prenderebbe in considerazione l'idea di investire fino a 882 milioni di dollari nel progetto, inclusi non solo i costi di sviluppo del gioco stesso, ma anche l'acquisizione di altre società in Giappone o all'estero.

Nel rapporto, SegaSammy ha affermato: "Il modo in cui le persone interagiscono con i giochi sta diventando più diversificato e l'ecosistema sta crescendo in modo esponenziale. In questo contesto, SEGA vuole andare oltre i confini dei giochi convenzionali e affrontare la sfida di creare super giochi che entusiasmano la comunità di gioco, creando una rete di relazioni diverse. Naturalmente, prevediamo che la scala degli investimenti nello sviluppo di tali super giochi sarà considerevole. Avremo bisogno di incorporare nuove tecnologie e tendenze. A tal fine, dovremo investire dal punto di vista dello sviluppo della pipeline e del rafforzamento delle nostre catene del valore".

SegaSammy ha anche commentato la collaborazione con altre aziende, dicendo: "Abbiamo anche la sensazione che sia mancata la nostra collaborazione con altre aziende. Ora, in parte per rispondere meglio ai rapidi cambiamenti del mercato, stiamo aumentando le opportunità di essere in comunicazione con i nostri vari partner commerciali".

Mentre SEGA prepara questo Super Gioco, nel corso dei prossimi cinque anni pubblicherà una serie di nuovi progetti: tra questi un nuovo titolo FPS sviluppato probabilmente da Creative Assembly oltre ad una serie di remake, reboot e versioni rimasterizzate di vecchie IP.

