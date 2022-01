Take-Two acquisisce Zynga ma al mercato non piace: le azioni della società crollano

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia dell'acquisizione di Zynga da parte di Take-Two. Zynga è famosa per i suoi giochi per dispositivi mobile come ad esempio l'iconico FarmVille.

Questa acquisizione aiuterà entrambe le società: da una parte Take-Two avrà la possibilità di portare i suoi giochi di successo, primo fra tutti Grand Theft Auto, su mobile, e Zynga aiuterà nello sviluppo di giochi free-to-play. Zynga supervisionerà gli sforzi di Take-Two in futuro, inclusa l'attività di T2 Mobile Games, che opererà con il marchio Zynga come etichetta propria all'interno dell'azienda.

Nonostante l'accordo che ha entusiasmato entrambe le parti, il mercato non ha reagito molto bene per quanto riguarda il lato di Take-Two. La società ha infatti subito un calo nelle azioni di circa 14%. Viceversa, le azioni di Zynga sono aumentate del 40%.

L'accordo con Zynga rappresenta la più grande acquisizione mai realizzata nel settore dei giochi, eclissando l'investimento di Tencent in SuperCell (8,6 miliardi di dollari) e l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft (7,5 miliardi di dollari).

Fonte: GamesIndustry