GTA Mobile e non solo. Take-Two con Zynga vuole portare grandi franchise su mobile

Come vi abbiamo riportato, Take-Two ha annunciato ufficialmente l'acquisizione di Zynga, società famosa per i suoi videogiochi come FarmVille. L'acquisizione ha un valore totale di 12,7 miliardi di dollari, il più grande valore per quanto riguarda il mercato videoludico.

Una volta completato, l'accordo vedrà la combinazione dei giochi di successo di Take-Two e dei franchise per PC tra cui GTA, Borderlands, NBA 2K e BioShock, con i famosissimi marchi di social gaming di Zynga tra cui FarmVille e Words With Friends. A tal proposito il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha affermato che l'esperienza di Zynga aiuterà a guidare le sue ambizioni free-to-play e multipiattaforma e aiutarla a portare le proprietà console/PC di Take-Two su dispositivi mobile.

"Crediamo di avere la migliore collezione di proprietà intellettuale di console e PC nel settore dell'intrattenimento interattivo e praticamente non è stata sfruttata completamente da dispositivi mobili e free-to-play in tutto il mondo. I migliori studi di Zynga possono aiutarci a sviluppare quella proprietà. Le loro migliori operazioni di pubblicazione mobile free-to-play possono portarlo ai consumatori, deliziare quei consumatori e creare spese ricorrenti lungo il percorso".

There is a 45 day provision that allows Zynga to accept a better deal from a different company.



Basically the reason why EA swooped in and acquired Codemasters previously, when it was originally Take Two that was going to acquire them.https://t.co/G28CTO0RQu — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 10, 2022

Nel suo annuncio, le IP evidenziate da Take-Two sono Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Midnight Club, NBA 2K, BioShock, Borderlands, Civilization, Mafia e Kerbal Space Program. La maggior parte di queste serie non ha una presenza mobile.