Take-Two che compra Zynga è l'acquisizione più costosa della storia dei videogiochi! Ecco la classifica

Oggi Take-Two ha annunciato l'acquisizione di Zynga per l'incredibile cifra di 12,7 miliardi di dollari. Zynga ha più di 183 milioni di utenti attivi mensili che giocano ai suoi giochi per dispositivi mobile e la mossa di Take-Two vuole focalizzarsi sempre di più sulle offerte per giocatori su smartphone.

Si tratta dell'acquisizione più costosa nell'industria videoludica: pensiamo ad esempio che lo scorso anno Xbox ha acquisito ZeniMax per un totale di 7,5 miliardi di dollari, quasi la metà dell'accordo tra Take-Two e Zynga. A tal proposito, l'utente Twitter e analista Shanti Bergel ha stilato la lista delle acquisizioni per quanto riguarda il settore dei videogiochi.

$12.7B Zynga - Take-Two $10.2B Supercell - Tencent $7.5B ZeniMax - Microsoft $5.9B King - Activision $4.0B Moonton - ByteDance $2.5B Mojang - Microsoft $2.4B Glu - EA $2.0B Oculus - Meta

Come possiamo vedere Take-Two è riuscito addirittura a superare l'acquisizione di Supercell da parte di Tencent. Come riportato da Take-Two, Zynga aiuterà la società a guidare le sue ambizioni free-to-play e multipiattaforma e aiutarla a portare le proprietà console/PC di Take-Two su dispositivi mobile e aggiungere nuove modalità di gioco.