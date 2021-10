The Division 2, grande aggiornamento e nuova modalità di gioco rinviati al 2022

Il tanto atteso nuovo aggiornamento dei contenuti di The Division 2, che include una modalità di gioco che si dice sia completamente nuova per il franchise, verrà lanciato a febbraio del prossimo anno. Ubisoft aveva precedentemente affermato che sarebbe arrivato "non prima della fine del 2021".

Nuovi contenuti per The Division 2 sono stati annunciati ufficialmente a marzo, in seguito alla decisione di Ubisoft di continuare a supportare lo sparatutto online nonostante i piani iniziali di rendere l'aggiornamento 12 di dicembre 2020 l'ultimo. Da allora, gli aggiornamenti sono stati in gran parte limitati alle repliche delle stagioni precedenti, mentre lo sviluppatore Ubisoft Massive lavorava per fornire la prossima major release.

Annunciando la cronologia di sviluppo recentemente rivista dello studio sul suo sito Web, Ubisoft ha spiegato di aver scelto di spostare il lancio del prossimo importante aggiornamento dei contenuti di The Division 2 - che includerà "significative modifiche e funzionalità di endgame" insieme alla nuova modalità di gioco.

"All'inizio di quest'anno abbiamo confermato il nostro impegno a continuare a supportare The Division 2", ha scritto il publisher. "Da allora, abbiamo effettuato varie iterazioni sui piani e ci siamo impegnati attivamente a non compromettere la qualità e le ambizioni per questo nuovo contenuto".

Sebbene Ubisoft affermi che è "troppo presto per condividere tutti i dettagli" sul prossimo grande aggiornamento di The Division 2, descritto come "uno dei nostri più ambiziosi fino ad oggi", il publisher reintrodurrà l'Intelligence Annex per rivelare le caratteristiche e i cambiamenti chiave su base mensile.

La rivelazione completa dell'aggiornamento è prevista per gennaio del prossimo anno. "Per assicurarci di creare la migliore esperienza", aggiunge Ubisoft, "organizzeremo anche un periodo PTS dedicato su PC per raccogliere i vostri feedback che possono aiutarci a dare gli ultimi ritocchi prima del lancio".

Fonte: Eurogamer.net.