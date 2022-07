The Division 2 Mobile verrà annunciato oggi secondo un insider

La tendenza di alcuni sviluppatori e aziende è quella di poter portare alcune delle loro saghe sui dispositivi mobile, dato che oggi sempre più persone utilizzano gli smartphone per giocare.

Ubisoft non ha voluto essere da meno, dal momento che l'annuncio di The Division 2 Mobile potrebbe essere molto vicino, nello specifico oggi, mostrando il gameplay e forse la data di uscita.

Attraverso la sua pagina ufficiale, Ubisoft ha pubblicato la sua roadmap per tutti i titoli della saga di The Division, e possiamo vedere che, secondo questo, saremmo nel momento in cui verranno presentate le novità per la versione mobile di questo gioco. Ricordiamoci che questo progetto è stato annunciato a maggio dello scorso anno e, anche se non abbiamo avuto maggiori informazioni, il lancio potrebbe essere quest'anno. Tom Henderson a tal proposito ha cerchiato il gioco per mobile aggiungendo semplicemente "oggi".

Sebbene i dettagli della versione mobile di The Division 2 non siano stati ancora rivelati, dovrebbe essere la stessa della versione console, ma adattata agli smartphone. Non ci resta che aspettare e vedere se effettivamente oggi verrà annunciata questa versione.

Fonte: GamingBolt