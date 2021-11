The Elder Scrolls VI a rischio festival di bug? Bethesda vorrebbe uscire prima del previsto ma la qualità è tutto

Il direttore di Bethesda Game Studios, Todd Howard, ha affermato che desidera che la società possa lanciare The Elder Scrolls 6 prima del previsto, spiegando allo stesso tempo perché il gioco è ancora probabilmente lontano qualche anno.

Parlando in un'intervista con IGN incentrata sul decimo anniversario dell'ultimo capitolo della serie principale, The Elder Scrolls V: Skyrim, Howard ha ammesso che l'attesa prolungata tra le uscite del franchise non è l'ideale.

Tuttavia, ha affermato che la popolarità duratura di Skyrim e il lancio nel 2014 di The Elder Scrolls Online di ZeniMax hanno significato che il franchise è rimasto "sano" e ha permesso a Bethesda di espandersi e provare nuove cose, come con Starfield.

"Ci sentivamo di fare qualcosa come Starfield: volevamo fare qualcos'altro da molto tempo in un nuovo universo. L'abbiamo iniziato subito dopo Fallout 4, quindi nel 2015, quindi se non ora quando dovremmo farlo?".

Riguardo TES 6, "tutto richiede più tempo di quanto vorremmo, ma vogliamo assicurarci di farlo bene. Spero che The Elder Scrolls 6 sia grande e di grande impatto per quando uscirà".

Howard ha dichiarato a giugno che The Elder Scrolls 6 è ancora nelle fasi di pianificazione iniziali, suggerendo che la sua uscita si farà attendere qualche anno. Il gioco è stato annunciato all'E3 2018 con un breve teaser trailer che ha confermato che il sequel era in pre-produzione.

Tuttavia, anche Starfield è stato annunciato all'E3 2018 ed è in anticipo nella tabella di marcia rispetto al gioco fantasy, con la sua uscita prevista per l'11 novembre 2022.

Nel frattempo, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sarà lanciato su Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 e PC, al prezzo di € 54,99 sugli store digitali.

Coloro che possiedono Skyrim Special Edition, il precedente remaster pubblicato per console di ultima generazione e PC nel 2016, potranno pagare € 19,99 per l'upgrade alla Anniversary Edition.

Fonte: VGC.