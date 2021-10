Wanted: Dead è un nuovo adrenalinico action da ex sviluppatori di Ninja Gaiden

Wanted: Dead è stato svelato durante il Tokyo Game Show di quest'anno tramite un trailer di annuncio della durata di un minuto. Con sviluppatori che hanno lavorato alle serie Ninja Gaiden e Dead or Alive, il titolo ha ovviamente incuriosito i fan.

Il trailer di annuncio mostra un mix di combattimenti corpo a corpo brutali e sparatorie. Il combattimento sembra diverso rispetto ad altri giochi d'azione in cui si intrecciano sparatorie.

Dopo il trailer, abbiamo appreso qualcosa in più sul progetto attraverso IGN. Lo sviluppatore Soleil ha menzionato Devil May Cry e Bayonetta come ispirazioni, sebbene tali ispirazioni siano mescolate con le proprie idee. Secondo gli sviluppatori, Wanted: Dead presenterà sezioni investigative in cui i giocatori dovranno "immergersi in un vero lavoro di polizia". Il gioco si svolge in una versione fantascientifica di Hong Kong.

Soleil è composto da sviluppatori senior di Dead or Alive, Dead or Alive 2, Dead or Alive: Xtreme Beach Volleyball, Ninja Gaiden e Ninja Gaiden 2.

Wanted: Dead uscirà nel 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

