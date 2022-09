Wanted Dead mostrato con un furioso trailer gameplay al Tokyo Game Show, dai creatori di Ninja Gaiden

Wanted Dead è tornato a mostrarsi, un titolo interessante a prescindere visto chi ci lavora. Il team di sviluppo è formato infatti da ex del Team Ninja, ma non ex qualsiasi: abbiamo il director Hiroaki Matsui (papà delle serie Ninja Gaiden) e Yoshifuru Okamoto, producer di Ninja Gaiden II.

La competenza c'è senza dubbio e questo titolo si configura come un action decisamente sopra le righe, con combattimenti sia all'arma bianca sia con armi da fuoco. La protagonista Hannah Stone, tenente di una speciale unità Zombie, se la dovrà vedere con brutti ceffi di qualsiasi tipo, immersi in un contesto cyberpunk.

Il trailer mostrato oggi vede molte sequenze di gameplay, in cui è possibile notare anche un sistema di coperture attivo, stile Gears of War. Sicuramente è piuttosto violento, il che non lo rende un regalo particolarmente valido a San Valentino. Questo perché Wanted Dead uscirà proprio il 14 febbraio 2023, su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.