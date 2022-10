Assassin's Creed e Final Fantasy arriveranno nel mondo di Magic: The Gathering con carte a tema

Wizards of the Coast ha svelato un paio di nuove importanti IP con cui sta collaborando per i prossimi set di Magic: The Gathering - Universes Beyond.

La presidente di Wizards of the Coast Cynthia Williams ha annunciato le carte a tema Final Fantasy e Assassin's Creed durante la presentazione dell'Hasbro's Investor Day della compagnia. La Willaims ha rivelato alcuni dettagli, anche se ha notato che quest'anno ricorre il 35° anniversario di Final Fantasy e il 15° di Assassin's Creed.

Questo coincide quasi con le celebrazioni del 30° anniversario di Magic The Gathering, che dureranno fino al 2023. Queste nuove carte, parte della sua serie Universes Beyond, non appariranno sugli scaffali che fino al 2024.

We have a sneaking suspicion some of you are very excited by this other news today… pic.twitter.com/1QWXNdv4eg — Magic: The Gathering (@wizards_magic) October 5, 2022

Assassin's Creed ha visto recentemente una serie di importanti reveal durante l'evento Ubisoft Forward di settembre. Questi includono l'imminente Assassin's Creed Mirage, che porta i giocatori a Baghdad nei panni di Basim.

Allo stesso modo, il franchise di Final Fantasy ha diversi titoli in arrivo. Forse i più notevoli sono Final Fantasy VII: Rebirth e Crisis Core, con quest'ultimo in uscita il 13 dicembre 2022.

Fonte: Dicebreaker