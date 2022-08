ASUS ROG x Evangelion: una panoramica sulle periferiche Eva Edition dedicate all'anime

ASUS ROG ha recentemente lanciato la serie ROG x Evangelion, una esclusiva collection che sintetizza un’estesa collaborazione incentrata su EVA-01, il mecha di punta delle serie manga e anime conosciute in tutto il mondo. Si tratta di una edizione limitata e speciale, ricca di numerosissime proposte, tutte attentamente e finemente personalizzate, tutte accattivanti quanto uniche. Gli amanti del PC “fai-da-te” e gli appassionati del genere avranno a disposizione tutti gli ingredienti per assemblare un sistema davvero esclusivo con il caratteristico tema viola e verde di EVA 01 e con una varietà di grafiche e di elementi distintivi tratti direttamente dall’universo di Evangelion, in modo da creare e modellare il proprio “centro di comando NERV”.

Si tratta di prodotti già in commercio che per l'occasione hanno ricevuto un restyling estetico per andare a rievocare con forme e colori l'iconica serie di animazione giapponese. Tra le proposte troviamo periferiche e componenti top di gamma, tra cui una scheda madre ROG Maximus, già unica nel suo genere, performanti schede grafiche ROG Strix GeForce RTX™, quanto ancora più accattivanti nella loro nuova livrea, un dispositivo di raffreddamento di tipo AIO, il ROG Ryujin II 360, un alimentatore dedicato e un poderoso e sfavillante chassis, ognuno tematizzato in maniera sapiente ed esclusiva. Ma non solo: la collection è molto più ricca, il corredo EVA si completa infatti con monitor, router, cover per SSD e un kit di gaming gear, tutti da collezionare.

La gamma si compone dunque di schede video EVA Edition, tra cui la detta ROG Strix GeForce RTX 3090, e dei seguenti prodotti:

Scheda madre ROG Maximus Z690 HERO EVA Edition

Monitor ROG Strix XG27AQM EVA Edition

Case ROG Strix Helios EVA Edition

Router ROG Rapture GT-AX6000 EVA Edition

Mouse ROG Keris Wireless EVA Edition

Headset ROG Delta S EVA Edition

Tastiera ROG Strix Scope RX EVA Edition

Cooler ROG Ryujin II 360 EVA Edition

PSU ROG Thor II platinum EVA Edition

SSD NVMe ROG Strix Arion EVA Edition

Mousepad ROG Scabbard II EVA Edition

ROG Maximus Z690 Hero EVA Edition – Scheda Madre

La ROG Maximus Z690 Hero EVA Edition si caratterizza per i classici colori viola e verde dell’EVA-01 ed è altrettanto ben equipaggiata. Raffreddamento ed erogazione di potenza sono stati irrobustiti per “spingere” al massimo i più recenti modelli dei processori Intel® Core™ di dodicesima generazione. Già esponente di spicco della gamma ROG nella versione standard, qui spicca con ulteriori tratti estetici distintivi come il design in stile A.T. Field (Absolute Terror Filed o Campo di Terrore Assoluto) attorno allo zoccolo della CPU e l’illuminazione poligonale sulla cover I/O, che commuta tra le modalità EVA-01 normale e berserk. ROG STRIX GeForce RTX 3090 e 3080 EVA Edition – Schede Grafiche Le edizioni EVA di ROG Strix GeForce RTX 3090 e ROG Strix GeForce RTX 3080 sono dotate di numerose funzionalità che elevano il livello delle prestazioni della propria build EVA. Apprezzate e ammirate già per la loro estetica raffinata e le performance esuberanti, qui si mostrano in una veste ancora più esclusiva: le grafiche distintive di EVA-01 campeggiano sulla cover e ancora di più sulla piastra posteriore mentre l’iconico effetto di illuminazione sincronizzata è visualizzato sul pannello anteriore ARGB. ROG Ryujin II 360 ARGB EVA Edition – AIO cooler Da un capo all’altro, il ROG Ryujin II 360 ARGB EVA Edition incarna perfettamente lo spirito Evangelion. La cover metallizzata della pompa di calore incornicia uno schermo da 3,5 pollici che mostra le statistiche principali del PC o GIF animate e personalizzabili. Nel frattempo, i tubi rinforzati convogliano il refrigerante in un radiatore assistito da tre ventole ARGB in stile NERV, garantendo stabilità esemplare a tutto il sistema anche nel vivo della battaglia. ROG THOR 1000W Platinum II EVA Edition – Alimentatore Cuore pulsante di ogni build, il ROG Thor II Platinum EVA Edition veste una splendida skin ispirata all’EVA e utilizza componenti premium e ottimizzazioni nel raffreddamento che consentono livelli di rumore tra i più bassi della categoria, anche durante i gameplay più estenuanti o le battaglie più impegnative. ROG Strix Helios EVA Edition – Chassis ROG Strix Helios EVA Edition è semplicemente magnifico. Si presenta come uno chassis gaming di tipo mid-tower premium con tre pannelli in vetro temperato, un raffinato telaio in alluminio e l’illuminazione RGB integrata sul pannello frontale. I dettagli interni ed esterni, tuttavia, sono stati modulati per incarnare alla prefazione l’estetica dell’EVA-01 e ospitare gli altri componenti della collection ROG x Evangelion, rendendolo di fatto la pietra angolare di tutto il progetto. ROG Strix XG27AQM EVA Edition – Monitor Gaming Il monitor ROG Strix XG27AQM EVA Edition accompagna e completa idealmente una build così esclusiva. È elegantemente tematizzato, esaltando la combinazione cromatica viola e verde tipici dell’EVA-01 ma sul piano tecnico offre frequenza di aggiornamento overcloccata di 270 Hz e un velocissimo tempo di risposta di soli 0,5 ms (GTG), per una visione ottimale e gameplay incredibilmente fluidi. Il display da 27 pollici copre anche il 97% dello spazio colore DCI-P3, regalando immagini perfette e una rappresentazione fedele di ogni contenuto. ROG Rapture GT-AX6000 EVA Edition – Router Gaming Il router gaming ROG Rapture GT-AX6000 EVA Edition non passa sicuramente inosservato. Tecnicamente è un router dotato di tecnologia wireless all’avanguardia con prestazioni al top, ma in questa versione si presenta con una livrea viola distintiva ed antenne in stile che rievocano le piastre spalla dell’EVA-01, oltre ad un’app di controllo con un design dell’interfaccia utente modellato su un visibile A.T. Field. ROG Delta S EVA Edition – Cuffie Gaming Le cuffie ROG Delta S EVA Edition incapsulano un QUAD DAC™ ESS 9281 di alta qualità e un microfono con tecnologia di cancellazione del rumore ASUS AI. I padiglioni sono arricchiti da tipici elementi grafici viola e verde ispirata all’EVA, tutto arricchito dall’ illuminazione RGB personalizzabile. Le cuffie pesano solo 300 grammi, mettendo così il comfort allo stesso livello della qualità audio e offrendo un suono di grande impatto, oltre a comunicazioni vocali sempre perfette, anche negli scenari più impegnativi. ROG Strix Scope RX EVA Edition – Tastiera Gaming La tastiera ROG Strix Scope RX EVA Edition caratterizza con orgoglio la sua cover in alluminio con la skin viola e verde ispirata all’EVA, mentre ospita internamente gli esclusivi switch ottico-meccanici proprietari ROG RX. Questa formidabile combinazione assicura una battuta dei tasti senza oscillazioni, un ritardo di rimbalzo prossimo allo zero oltre alla resistenza alla polvere e un indice di impermeabilità IP57 per un utilizzo duraturo nel tempo e la massima affidabilità, anche per le più lunghe sessioni di gioco.

ROG Keris Wireless EVA Edition – Mouse Gaming

Il mouse ROG Keris Wireless EVA Edition pesa solo 79 grammi ma sfoggia una sorprendente combinazione di colori verde e viola dell’EVA-01. Grazie ad un sensore da 16.000 dpi e al socket ROG di tipo push-fit che alloggia switch intercambiabili, gli utenti possono mirare con estrema precisione e accuratezza ma anche personalizzare la forza di innesco necessaria per affrontare al meglio ogni tipo di sfida.

ROG Scabbard II edizione EVA – Mousepad Gaming

Combinando contrapposti elementi di design ispirati a NERV ed EVA su una superficie nano-rivestita che respinge acqua, olio e polvere, il tappetino ROG Scabbard II EVA Edition sintetizza in modo efficace e fedele i temi principali della serie e fornisce una solida, veloce superficie per il mouse ROG Keris Wireless EVA Edition.

ROG Strix Arion EVA Edition – Cover per SSD

L’unità SSD portatile ROG Strix Arion EVA Edition è dotata di ottimizzazioni per la protezione dal calore e offre velocità di connessione impressionanti, che la rendono la soluzione perfetta per backup rapidi dei dati o trasferimenti veloci anche di grandi archivi, un’arma indispensabile per affidabilità e sicurezza anche nelle più movimentate e adrenaliniche missioni segrete.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

Tutti i prodotti della collection ROG x Evangelion saranno disponibili in serie limitata esclusivamente presso selezionati ASUS Gold Store e rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS, più precisamente: Alex.it, Crismatica, Drako, Esse Emme, Giaca, Infograf, Leoni, Mister Web, Next, Tradeco, Zetaelle.

La scheda madre ROG Maximus Z690 Hero EVA Edition e la scheda grafica ROG STRIX GeForce RTX 3080 EVA Edition saranno disponibili entro fine mese al prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 799,00 € e 1.599,00 € IVA inclusa.

Gli altri prodotti della serie saranno tutti disponibili entro l’estate.