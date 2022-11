Creative annuncia Pebble Pro: altoparlanti desktop potenti sia wired che wireless con LED RGB

BassFlex - offre una risposta estesa alle basse frequenze e bassi più profondi a tutti i livelli di volume, senza la necessità di un subwoofer

Clear Dialog - migliora le voci in modo che suonino più naturali e siano facilmente comprensibili; questo è particolarmente utile quando si guardano film sul PC.

Un'ampia gamma di opzioni di connettività che includono tecnologia wireless Bluetooth 5.3, porta AUX-in da 3,5 mm, porta USB-C per streaming audio e alimentazione

Porte per cuffie e microfono per trasformare Pebble Pro in un comodo strumento di comunicazione o per l'ascolto privato a tarda notte

Elevazione angolare di 45 gradi caratteristico della serie per una proiezione audio ottimale alle orecchie degli utenti

Cavo lungo (1,8 m) che collega entrambi gli altoparlanti; offre maggiore flessibilità nel posizionamento

Cavo USB-C lungo (1,5 m) per il collegamento al computer.



Prezzo e disponibilità

Creative Technology annuncia oggil'ultimo e migliore arrivo della popolare serie di altoparlanti Pebble, che vanta un mix avvincente di qualità audio dalle dimensioni contenute, dal design raffinato, dalla forma minimalista e un tocco personale elegante ma distintivo di illuminazione RGB per adornare qualsiasi ambiente desktop. Questo nuovo sistema diporta vari miglioramenti nel suo set di funzionalità, soprattutto nelle sue prestazioni audio. Con i driver full-range rinnovati e gli amplificatori digitali con elaborazione audio incorporata, che sostituiscono quelli analogici utilizzati nei modelli precedenti, Pebble Pro nasconde nella sua forma contenuta un headroom per un audio più forte e chiaro su tutta la gamma di volume,rispetto al. Due delle tecnologie audio proprietarie di Creative offrono un’ulteriore brillantezza audio:Considerando le sue dimensioni ridotte, la potenza acustica di Pebble Pro è in grado di raggiungerequando collegata a un adattatore PD da 30 W*, che libera tutto il potenziale della sua tecnologia audio. Il fascino visivo di Pebble Pro è accentuato da una nuova funzione di illuminazione RGB, integrata ad arte nella parte inferiore di ogni altoparlante. Gli utenti possono scegliere tra un ampio spettro di colori ruotando comodamente la manopola del volume per impostare l'atmosfera della giornata e illuminare i propri ambienti in modo creativo con 3 effetti di luce (ciclo, pulsato o solo). Altre caratteristiche che rendono Pebble Pro:Creative Pebble Pro ha un costo di € 79.99 ed è disponibile su Creative.com. Per ulteriori informazioni, visitare www.creative.com/PebblePro . *L'adattatore è opzionale. Funzionando solo con l'alimentazione USB, Pebble Pro offre comunque un'impressionante potenza in uscita fino a 10 W RMS e 20 W di picco.