Dragon Ball The Breakers ha un nuovo trailer che ci mostra Majin Bu

La prima volta che abbiamo sentito parlare di Dragon Ball: The Breakers è stato nel novembre 2021 ed era già sorprendente con il suo concept inaspettato per un gioco di questo franchise poiché parliamo di un gioco multiplayer asimmetrico.

In quanto gioco di questo genere, in Dragon Ball: The Breakers, diversi giocatori incarnano gli umani, mentre un altro diventa un villain ultrapotente. Gli umani dovranno quindi uscire dai guai a tutti i costi cercando di rallentare il proprio avversario, nascondendosi, o disperdendo trappole, oppure prendendo in prestito molto occasionalmente dei superpoteri.

Oggi, il Tokyo Game Show 2022 ci permette di vedere più chiaramente un nuovo protagonista: stiamo parlando di Majin Bu, un personaggio emblematico dell'universo di Dragon Ball che sarà dalla parte dei cattivi. Nella fila dei buoni, i giocatori potranno controllare il Contadino che dovrà usare dei trucchi per evitare di essere arato dal suo avversario. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Il nuovo contenuto di Dragon Ball The Breakers arriverà il 14 ottobre.