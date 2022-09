E3 2023 ha una data! L'evento organizzato dalla società madre di Eurogamer torna e cambia il suo formato

Dopo una pausa di tre anni dagli eventi dal vivo che includevano un evento digitale nel 2021, l'Electronic Entertainment Expo tornerà per l'E3 2023 dal 13 al 16 giugno e sarà caratterizzato da aree e giornate separate per l'industria e gli eventi per i consumatori.

I cosiddetti E3 Business Days saranno programmati dal 13 al 15 giugno e saranno limitati ai membri del settore registrati per networking, riunioni e altro ancora. I media potranno anche entrare in contatto con i giochi in arrivo in spazi dedicati esclusivamente al settore.

Gli E3 Gamer Days, la parte dell'evento aperta al pubblico, si svolgeranno il 15 e 16 giugno in una sala separata dall'area industriale. Ciò consentirà ai giocatori di provare gli stessi giochi in arrivo, oltre a interagire con sviluppatori, creatori di contenuti e altro ancora.

L'E3 è gestito da ReedPop, società madre di Eurogamer e gruppo dietro eventi come PAX, EGX, New York Comic-Con, Star Wars Celebration e altro ancora. La registrazione dei media per l'E3 2023 inizierà a dicembre 2022. Gli espositori confermati, le guide di hotel e viaggi, i programmi degli eventi e altro saranno condivisi nei mesi a venire.