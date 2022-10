Fable Legends: Phil Harrison voleva che il gioco fosse live service

Sono passati più di sei anni da quando Lionhead Studios ha chiuso e lo sviluppo di Fable Legends è cessato.

Da allora, i fan della serie di giochi di ruolo sono rimasti a bocca asciutta per quanto riguarda il franchise. Attualmente un nuovo Fable è in lavorazione presso lo sviluppatore di Forza Horizon Playground Games, ma un nuovo retroscena ci parla nel dettaglio di Fable Legends.

I giocatori avrebbero infatti potuto giocare a Fable Legends per molti anni, perché a quanto pare doveva essere un gioco live service. Questo è stato segnalato da Jez Corden da Windows Central. In un podcast, Corden ha affermato che Phil Harrison voleva realizzare un gioco live service da Fable Legends. Harrison è stato vicepresidente aziendale di Microsoft per tre anni fino alla sua partenza nel 2015.

Per chi non lo sapesse, Fable Legends era un videogioco di ruolo d'azione cooperativo sviluppato da Lionhead Studios, cancellato in seguito nel 2016.

Fonte: Reddit