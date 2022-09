Fire Emblem Engage è realtà ed ha anche una data di uscita! Trailer e dettagli

Il tanto vociferato Fire Emblem Engage si è mostrato ufficialmente aprendo così il Nintendo Direct. Il primo trailer del gioco ci introduce al mondo di gioco e ad alcuni personaggi che potremo manovrare.

Attualmente non ci sono molti dettagli legati al gioco se non una breve descrizione che recita: "Diventa il Drago Divino e salva il continente degli Elisiani! Usa le strategie di evocazione degli eroi per sconfiggere un'antica minaccia in un nuovissimo gioco Fire Emblem. Evoca valorosi eroi come Marth e Celica insieme a un nuovo cast di personaggi e ingaggia combattimenti tattici a turni contro un grande male in questa nuova storia di Fire Emblem". Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

La cosa importante è che Fire Emblem Engage ha una data di uscita: il gioco sarà disponibile infatti dal 20 gennaio 2023.