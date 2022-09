Focus Entertainment acquisisce BlackMill, team dietro Verdun, Isonzo e Tannenberg

Le acquisizioni di studi stanno diventando sempre più frequenti in questi giorni nel settore dei videogiochi e Focus Entertainment sembra aver deciso di partecipare.

Tramite una dichiarazione l'editore francese ha appena condiviso la notizia. Focus Entertainment annuncia di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione della maggioranza del capitale di WW1 Games Series BV. Lo studio continuerà la sua attività sotto il nome di BlackMill Games BV.

Con sede nei Paesi Bassi e composta da una quindicina di creatori appassionati, WW1 Game Series diventa così il sesto studio di sviluppo ad entrare a far parte del Focus Group. Ricordiamo che questa azienda è all'origine di diversi titoli multiplayer come Verdun, Tannenberg e Isonzo, opere che fanno precipitare i giocatori in un'intensa guerra ispirata alle battaglie emblematiche della prima guerra mondiale.

"Lo studio, che ha già dimostrato il suo DNA e la sua forte identità, ha una solida esperienza nell'offrire esperienze FPS multiplayer tanto coinvolgenti quanto autentiche. Il franchise della prima guerra mondiale è uno dei giochi sparatutto di riferimento che prendono come sfondo la prima guerra mondiale. Non vediamo l'ora di lavorare con Jos e il suo team per continuare a offrire esperienze nuove e uniche" ha dichiarato Cristophe Nobileau, presidente di Focus Entertainment.

Fonte: Focus Entertainment