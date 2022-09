Gord da ex The Witcher tra dark fantasy e strategia in un video su potenti magie e indicibili mostri

Attraverso un comunicato stampa, Team17 e lo studio di sviluppo Covenant hanno pubblicato un nuovissimo gameplay per il prossimo gioco di strategia dark fantasy per giocatore singolo, Gord.

Narrato da Stan Just, Game Director di Gord e CEO di Covenant, il video di 16 minuti introduce il mondo cupo e spietato di Gord, la sua interpretazione unica del genere strategico e le ricche radici proto-slave che servono da ispirazione per il suo orribile design di creature e profonda conoscenza.

Nel video, Just introduce l' esclusiva combinazione di gameplay di Gord di costruzione della città, gestione della comunità e meccaniche di avventura guidate dai giocatori, esaminando la vasta gamma di scelte che i giocatori avranno durante ogni partita della campagna del gioco e la modalità "Scenari personalizzati" completamente configurabile. Il video mostra anche alcune delle strutture che i giocatori possono costruire e come gli insediamenti possono essere personalizzati con una gamma di edifici diversi, come una struttura di addestramento al combattimento per accedere a unità più ben attrezzate e un tempio per aumentare le loro abilità magiche.

Il nuovo gameplay esplora anche il soddisfacente combattimento in tempo reale di Gord, mostrando Just ripulire una palude infestata da creature usando un arsenale di brutali armi da mischia e potenti incantesimi con risultati raccapriccianti.

Gord non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare "presto" come afferma lo studio di sviluppo.