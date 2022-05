Gunbrella è un nuovo gioco d'azione e avventura noir-punk in arrivo su Switch e PC

L'Indie World Showcase di Nintendo ha rivelato diversi giochi e alcuni titoli precedentemente disponibili su altre piattaforme sono stati confermati in arrivo anche su Nintendo Switch. Ora, Devolver Digital ha annunciato che sta nuovamente lavorando con Doinksoft su un nuovo gioco noto come Gunbrella.

Gunbrella mette i giocatori a capo di un boscaiolo in cerca di vendetta in un'esperienza d'azione e avventura noir-punk. Il giocatore è armato con il Gunbrella, una pistola che, come previsto, può anche trasformarsi in un ombrello per bloccare i proiettili in arrivo e persino dare ai giocatori qualche abilità extra nel salto e nel volo.Gunbrella è un sidescroller, il che significa che i giocatori possono usare il proprio ombrello quasi come un potenziamento nelle fasi platform.

Il mondo di Gunbrella dipende da una risorsa naturale in rapida diminuzione, secondo lo sviluppatore Doinksoft, che ha lavorato a precedenti titoli Devolver come Demon Throttle e Gato Roboto. A causa della natura distopica del mondo di Gunbrella, le risorse per potenziare l'arma del giocatore saranno piuttosto scarse, sebbene l'arma da fuoco e l'ombrello possano essere migliorati.

Oltre ad avere combattimenti emozionanti e un'ambientazione interessante, Gunbrella consentirà anche ai giocatori di usare le loro abilità da detective per trovare la propria vendetta e supportare i personaggi secondari del gioco.

Gunbrella sarà lanciato nel 2023 per PC e Switch.