Halo: The Master Chief Collection potrebbe introdurre microtransazioni in futuro

Nell'ultimo Halo Community Update, lo sviluppatore 343 Industries ha annunciato che in futuro potrebbe introdurre una valuta acquistabile in Halo: The Master Chief Collection sotto forma di microtransazioni "Spartan Point".

Con l'abbandono degli aggiornamenti stagionali del gioco, lo studio ha in programma di rinominare i Season Points di Halo: MCC - la valuta che i giocatori possono guadagnare e utilizzare per sbloccare i cosmetici - in Spartan Points. Quando ciò avverrà, potrebbe essere aggiunto anche un modo per acquistare direttamente gli Spartan Points.

Nel post sul blog è stato sottolineato che se queste microtransazioni saranno implementate, si tratterà esclusivamente di una funzione aggiuntiva e che lo studio è "soddisfatto dell'attuale sistema con cui i giocatori guadagnano gli Spartan Points, completando le sfide e salendo di livello attraverso il gioco". I punti Spartan acquistabili offrirebbero semplicemente ai fan un modo rapido e diretto per sbloccare altri oggetti di personalizzazione che ancora non possiedono, consentendo loro di saltare il processo di livellamento.

È positivo sapere che queste microtransazioni non influiranno sull'efficacia con cui i giocatori possono sbloccare i Season/Spartan Points in Halo: MCC e che non avranno alcun impatto sull'esperienza di gioco. Tuttavia, alcuni giocatori hanno sostenuto che invece di aggiungere le microtransazioni, lo studio dovrebbe rendere il processo di livellamento più facile e meno "grindoso" se vuole che i fan siano in grado di ottenere gli sblocchi più velocemente. 343 Industries ha comunicato che condividerà ulteriori informazioni sugli Spartan Points acquistabili in futuro.

Halo: MCC è ora disponibile su Xbox e PC.

Fonte: Windowscentral.