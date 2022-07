343 Industries lavora con alcuni modder per portare in vita la demo E3 di Halo 2

343 Industries sta lavorando con un gruppo di modder per rendere giocabile la demo dell'E3 2003 di Halo 2. Attraverso un post sul blog di Halo Waypoint, lo scrittore senior del franchise Kenneth Peters ha approfondito alcuni dettagli sulla storia di Halo: CE e Halo 2, concentrandosi sui contenuti che non sono stati inseriti nei giochi.

"Posso confermare che stiamo lavorando a una ricostruzione dello scenario originale di Earthcity dell'E3 che lo renda giocabile nel moderno Halo 2", ha scritto Peters nel post. "Questo non si tratta di un processo banale, e probabilmente dovremmo sovrapporre un'intera pagina di avvertenze che derivano dall'utilizzare una mappa demo per un motore che non esiste più e non far esplodere il tutto".

Al progetto, un certo numero di modder ci sta lavorando con l'aiuto di 343 Industries. Parlando del loro lavoro sul progetto, il modder General_101 ha detto della mappa di Earthcity: "Questa mappa richiede poche presentazioni, credo. Un contenuto leggendario che speriamo di rendere giocabile nell'MCC (anche se non possiamo fare promesse sulla sua disponibilità su console)".

Attualmente non c'è ancora una data di lancio per questa versione, ma 343 Industries ha affermato che varrà la pena aspettare.

Fonte: PCGamer