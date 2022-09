Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo, il free-to-play mobile di EA in un video gameplay

La Terra di Mezzo torna nei videogiochi grazie a Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo, un nuovo titolo sviluppato da Electronic Arts per dispositivi mobile iOS e Android. Gamespot ha condiviso nuovi dettagli sotto forma di un video gameplay.

Come ha rivelato a Gamespot il director Chris Salazar, i giocatori combatteranno con i protagonisti de Il Signore degli Anelli in una battaglia del bene contro il male. Nella storia viene trovato un nuovo anello, un manufatto capace di riscrivere la storia e dare forma ad altre ramificazioni rispetto a quella ufficiale. D'altra parte, il suo sistema di gioco si basa su una strategia a turni, che consente di gestire unità sul campo di battaglia con personaggi come Gandalf, Arwen o Sauron.

Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo sarà caratterizzato da una narrazione coinvolgente, combattimenti a turni, profondi sistemi di raccolta e un ampio roster di personaggi dal vasto universo de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. I giocatori combattono attraverso storie iconiche del mondo di Tolkien e intraprendono la lotta contro i grandi mali della Terra di Mezzo.

Il gioco non ha ancora una data di uscita precisa, ma i primi test si sono svolti nelle Filippine, pertanto i fan non dovranno aspettare molto.

Fonte: Gamespot