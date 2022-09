Yakuza riceverà uno spin-off su Kiryu intitolato Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

I fan di Yakuza devono essere contenti perché stanno arrivando tantissime notizie sul franchise. Oltre a Yakuza Like a Dragon 8, è stato annunciato un nuovo spin-off di Yakuza chiamato Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name che è stato annunciato per il lancio il prossimo anno.

Svelato oggi all'evento del 14 settembre, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name riporta ancora una volta Kiryu Kazuma nella posizione di protagonista. È ambientato tra Yakuza 6: The Song of Life e il prossimo Like a Dragon 8, raccontando la storia di Kiryu nel corso degli anni tra i due titoli.

In sostanza, vedremo cosa ha effettivamente combinato Kiryu nel corso di diversi anni. Il trailer di rivelazione della nuova avventura spin-off può essere visto qui di seguito e vede Kiryu tentare di adottare un nuovo stile di vita, prima di essere inevitabilmente trascinato nell'oscuro mondo sotterraneo del Giappone.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name non ha ancora una data di uscita, ma il gioco sarà disponibile nel corso del 2023. Maggiori informazioni arriveranno prossimamente.

Fonte: VGC