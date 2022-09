Little Nightmares arriverà questo inverno su dispositivi mobile

A più di cinque anni dal suo esordio su console e PC, Little Nightmares sta per arrivare su mobile. Lo sviluppatore Tarsier Studios ha condiviso l'annuncio nell'ambito del primo Swipe Showcase di GameSpot, rivelando che una versione per Android e iOS del gioco di avventura horror è in arrivo nel corso dell'anno.

Ambientato in un mondo cupo e misterioso, Little Nightmares è "un'avventura singolare che farà venir fuori le tue paure dell'infanzia!", si legge nella descrizione ufficiale.

"Aiuta Six a fuggire da Le Fauci, un'enorme imbarcazione abitata da anime corrotte che bramano il loro prossimo pasto... In questa avventura dovrai esplorare la più inquietante casetta delle bambole mai vista, una vera prigione da cui evadere ma anche un'area giochi in cui divertirti. Libera il bambino che è in te, scatena la tua immaginazione e trova la via d'uscita!"

Nel corso del 2017 e del 2018 è stato lanciato un trio di aggiornamenti DLC. The Depths, The Hideaway e The Residence hanno ampliato la storia originale di Little Nightmare e, soprattutto, tutti e tre saranno inclusi nella versione mobile del gioco.

Oltre a Little Nightmares, sembra proprio che Tarsier Studios sia impegnato in un nuovo progetto e, a maggio di quest'anno, è emersa un'inquietante clip che suggeriva un nuovo titolo del team all'orizzonte.

Fonte: Gamespot.