Logan Paul a Wrestlemania indossa una carta Pokémon del valore di quasi 1 milione di dollari

Tutti gli appassionati di wrestling sapranno che è iniziato l'evento Wrestlemania, con alcuni degli scontri che vedranno apparire alcune personalità riconoscibili al di fuori del mondo del wrestling come ad esempio, la star di Jackass Johnny Knoxville. Oggi però i riflettori sono puntati su una delle personalità più influenti del mondo di Internet Logan Paul.

Come potete immaginare, Logan Paul non ha voluto certo sfigurare né di fronte al pubblico né di fronte agli sfidanti, da sempre accompagnati da accessori e vestiario sopra le righe. Logan non sarà da meno infatti, sfoggiando al collo la sua bella carta Pokémon di Pikachu del valore di quasi un milione di dollari.

.@LoganPaul wearing the most expensive @Pokemon card in the world right now at #WrestleMania! 🤑🤑🤑 pic.twitter.com/ZnCTZD8ln9