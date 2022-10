Marvel's Midnight Suns e...God of War? Deadpool punta ad un crossover

Deadpool in questi giorni è il vero protagonista di Marvel's Midnight Suns poiché l'account Twitter è stato preso "di mira" dall'iconico personaggio per pubblicizzare il gioco di prossima uscita. Deadpool è uno dei personaggi più particolari se parliamo di supereroi poiché non solo è molto violento e praticamente immortale, ma uno dei suoi maggiori punti di forza sta proprio nell'umorismo.

Come abbiamo detto, Deadpool comanda i tweet sull'account ufficiale di Marvel's Midnight Suns e pochi giorni fa ha chiesto ai fan di nominare altri personaggi che sarebbero potuti essere dei buoni compagni. In seguito lui avrebbe riposto con un disegno grezzo.

Ebbene, al gioco ha partecipato anche Cory Barlog, il director di God of War del 2028 e producer di God of War Ragnarok. Lo sviluppatore ha scherzato dicendo che ha un'ascia e Deadpool ha risposto con un disegno di Barlog con il trucco di Kratos emntre usa un'ascia per tagliare a metà le spade di Deadpool.

God of War Ragnarok arriverà tra pochissimi giorni, il 9 novembre. A questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima, con la recensione che arriverà prossimamente. Marvel's Midnight Suns invece sarà disponibile dal 2 dicembre.

Fonte: ComicBook