Meta chiude il team di Innovazione Responsabile incaricato di rendere i prodotti più etici

Il Team di Innovazione Responsabile di Meta, un gruppo pensato per affrontare i "potenziali danni alla società" causati dai prodotti di Facebook, non esiste più. Il Wall Street Journal riporta che la squadra è stata recentemente "sciolta" anche se la "maggior parte" dei membri rimarrà con le altre squadre della società. Un portavoce di Meta ha detto al Wall Street Journal che la società era "impegnata per gli obiettivi della squadra", ma non ha fornito una ragione per il cambiamento di strategia.

Questo team è stato formato per la prima volta "diversi anni fa", secondo un post sul blog scritto da Margaret Stewart di Meta, il vicepresidente di Facebook che ha supervisionato il gruppo.

Innovazione Responsabile era composto da ingegneri e persone con un background in diritti civili ed etica, il quale consigliava gli altri team dell'azienda su "potenziali danni in un ampio spettro di problemi e dilemmi sociali". Zvika Krieger, il dipendente Meta che guidava la divisione, avrebbe lasciato la società all'inizio di quest'anno.

Questo non è l'unico team ad essere stato modificato di recente. All'inizio di quest'estate, Meta ha riorganizzato il suo team di intelligenza artificiale, che includeva il raggruppamento del gruppo di intelligenza artificiale responsabile con il gruppo di impatto sociale. Meta ha anche eliminato alcuni progetti nel suo Reality Lab rallentando inoltre le assunzioni.

Fonte: PCGamer