Mike Fahey giornalista di Kotaku è morto all'età di 49 anni

Mike Fahey di Kotaku, uno degli scrittori più longevi in una delle pubblicazioni online più antiche e lette di videogiochi, è morto venerdì scorso a 49 anni. In 16 anni, Fahey ha scritto con grande ilarità e profondo affetto per "giocattoli, snack, robot giganti e videogiochi" come afferma nella sua descrizione.

La morte di Fahey è stata confermata venerdì dalla sua partner, Eugene Abbott. Nel 2018, Fahey ha subito una dissezione aortica, una lacerazione dell'arteria principale del corpo, che lo ha paralizzato dal petto in giù e lo ha costretto a usare una sedia a rotelle. Fahey ha subito un'altra cosa simile ad aprile ed è morto per un'infezione correlata a questi problemi di salute cronici.

Fahey ha trovato la sua voce come un fan della cultura pop, i suoi interessi e il suo entusiasmo abbracciavano Transformers, Final Fantasy, Street Fighter, Madden NFL e soprattutto i giochi di ruolo.

I don't know how to share this, but with a heavy heart I announce @UncleFahey has passed on. He left this mortal coil September 2, 2022. It's @monkeybottom1 posting for him. — Fahey (@UncleFahey) September 3, 2022

Noi di Eurogamer Italia non possiamo far altro che esprimere le nostre condoglianze alla famiglia e ai suoi conoscenti. Per aiutare la famiglia in questo terribile momento è disponibile anche una raccolta fondi.

Fonte: Eurogamer