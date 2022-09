Moon Mystery è un nuovo videogioco d'avventura sci-fi con elementi FPS

Cosmoscouts e Freedom Games hanno da poco pubblicato il primo trailer di gameplay di Moon Mystery, un promettente titolo che debutterà su Steam nel quale vestiremo i panni di un esploratore spaziale nel cuore di un'avventura interattiva con elementi da sparatutto in prima persona.

Ecco le parole scelte dagli sviluppatori per descriverlo: "La Luna è stregata. Scoprite cos'è successo lassù, svelate i misteri della luna, e scoprite la vera ragione per cui siamo atterrati sulla sua superficie nel 1969. Riempite le riserve di ossigeno, caricate le armi, e lanciatevi in questa investigazione FPS che inizia sulla luna e finisce in giro per l'universo".

Diamo un'occhiata al trailer:

Dai video di gameplay e da quanto svelato Moon Mistery sembrerebbe configurarsi come un titolo che segue la scia di Outer Wilds, mettendo in scena un'investigazione ancorata al genere sci-fi che partirà sì dalla Luna, ma che porterà il giocatore a vagare per l'intero universo.

Dai video abbiamo potuto notare la presenza di una componente puzzle, di wormhole, di meccaniche di guida e di elementi FPS piuttosto convincenti, il che fa pensare che questo Moon Mystery potrebbe rivelarsi una grande sorpresa nel corso del prossimo anno, anche se non ha ancora ricevuto alcun tipo di attenzione da parte dei media.

La pagina di Moon Mystery è già attiva su Steam, e vi consigliamo di tenerla d'occhio.