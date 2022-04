Netflix offrirà quasi 50 giochi entro la fine del 2022

Netflix sta attualmente cercando di rafforzare la propria attività esplorando altre opportunità di contenuti. Secondo The Washington Post, i videogiochi sono un obiettivo specifico e Netflix intende offrire quasi 50 titoli entro la fine dell'anno.

Netflix si è avvicinato di più ai videogiochi dopo l'annuncio iniziale. Negli ultimi mesi ha assunto diversi dirigenti in posizioni chiave. Mentre allo stesso tempo ha lanciato giochi per dispositivi mobile come "Stranger Things: 1984".

I videogiochi sono diventati un terreno fertile per l'azienda. Non solo ha trasformato show come Stranger Things in giochi per dispositivi mobile, ma ha anche adattato franchise di giochi popolari come League of Legends in show come Arcane.

La notizia arriva dopo la rivelazione che Netflix ha perso molti abbonati. È stato riferito che ha perso oltre 700.000 abbonati dopo aver ritirato il servizio dalla Russia in seguito all'invasione dell'Ucraina.

Da parte sua, Netflix ha attribuito la perdita di abbonati a concorrenti come Hulu e Disney+, nonché alla pratica della condivisione delle password.

Netflix possiede lo studio mobile con sede in Texas Boss Fight Entertainment, Next Games, che si trova in Finlandia, e Night School Studio, che opera fuori dalla California.

Fonte: Gamespot.