Activision Blizzard denunciata da New York City: nel mirino il CEO Bobby Kotick e l'accordo con Microsoft

Il CEO di Activision, Bobby Kotick, si sarebbe affrettato a ottenere un'offerta pubblica di acquisto da Microsoft per sfuggire alla responsabilità per la cattiva condotta dell'azienda, secondo una nuova causa intentata da funzionari di New York City.

La causa è stata intentata il 26 aprile dal New York City Employees' Retirement System e dai fondi pensione per insegnanti, polizia e vigili del fuoco della città. Questi gruppi possiedono azioni di Activision e ritengono che le azioni della direzione abbiano danneggiato il valore dell'azienda.

L'organo di New York ha condiviso una versione pubblica della causa con Axios il 3 maggio. La causa è un'azione presso la Court of Chancery del Delaware che consente agli azionisti di fare pressioni sulle società affinché aprano i loro libri contabili per smascherare i potenziali illeciti.

New York City chiede ad Activision di fornire un lungo elenco di documenti, incluso materiale relativo all'accordo con Microsoft, informazioni su cinque possibili acquirenti citati nella descrizione ufficiale di Activision nei colloqui di vendita, note del consiglio di amministrazione e altro ancora.

La città ha fatto pressioni su Activision per svelare documenti interni sin dall'autunno, originariamente per scoprire cosa sapeva il CEO Bobby Kotick sulla cattiva condotta lavorativa all'interno dell'azienda.

Come indicato nella denuncia, Kotick, già sotto tiro, avrebbe condotto rapide trattative alla fine del 2021 per vendere l'azienda a Microsoft.

"Data la responsabilità personale di Kotick e la responsabilità per la sicurezza sul posto di lavoro, avrebbe dovuto essere chiaro al consiglio di amministrazione che non era idoneo a negoziare una vendita della società", afferma la causa.

New York afferma che l'accordo con Microsoft, che è in attesa di approvazione da parte delle autorità di regolamentazione, consente "a Kotick e ai suoi colleghi direttori un mezzo per sfuggire alla responsabilità per le loro eclatanti violazioni del dovere fiduciario".

